Website coronainkaart.nl loopt als een trein

De website coronainkaart.nl is sinds donderdag online. Eerder deze week sprak huisarts Matthijs van der Poel uit Rotterdam-West de wens uit dat er zo’n interactieve kaart zou komen. Daarna is het snel gegaan.

“ De actie CoronaInKaart gaat als een trein”, vertelt de arts in een update aan Rijnmond. “We hebben een team dat elkaar versterkt. Met huisartsen, medisch specialisten, juristen en data analisten.”

Via de website wordt in kaart gebracht in welke wijken er mensen met het coronavirus thuiszitten. De kaart is er, maar de data is nog niet compleet. "We hopen dat het snel landelijk uitgerold wordt," zegt Van der Poel. "Dit maakt het werk voor artsen en de aanpak een stuk veiliger."

Tot nu toe wordt de corona-aanpak in Nederland bepaalt aan de hand van het aantal opgenomen patiënten in de IC en het aantal mensen dat positief is getest. Maar huisartsen willen meer inzicht in wat er in de maatschappij gebeurt: hoeveel reguliere ziekenhuisbedden hebben we nodig? Hoe kunnen we huisartsenposten en verzorgingshuizen beter laten functioneren?

Op het meest lokale niveau speelt de vraag bij de huisartsen: is het veilig om mijn huisbezoeken te doen, of is het risico te groot dat ik zelf besmet word en daarmee mijn patiënten besmet?

Roep om coronahuizen

Naast de aanmaak van de coronakaart is er ook een roep om de komst van coronahuizen. Een soort verpleeghuizen voor mensen die te ziek zijn om thuis te blijven, maar nog te goed voor een ziekenhuis.

Dat is alleen niet zo snel geregeld. “Er wordt naast het Maasstad ziekenhuis een grote locatie uitgerold, begrijp ik,” vertelt Van der Poel. “Ik juich natuurlijk alle initiatieven toe. Maar ik hoop dat de politiek ook aandacht heeft voor de wijken. Ik heb zelf mijn patiënten graag dicht bij, zodat ik die laatste fase van het leven ook kan begeleiden.”

“We zijn hard bezig met de coronahuizen,” vervolgt hij. “We gunnen kwetsbare ouderen een extra hulphuis omdat ze zwakker zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. Zijn er hard mee bezig, maar het mag altijd sneller.”