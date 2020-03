Inzamelingsactie Maak Kanker Kansloos 2020 gaat niet door

De actie zou plaats vinden in juni. “Maar door de aangescherpte maatregelen van het kabinet en het RIVM hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten dat onze campagne dit jaar geen doorgang kan vinden,” zegt directeur Shakira Sohier van Maak Kanker Kansloos.

"Wij vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat hierbij bovenaan."

Nieuwe datum in juni 2021

Het was de bedoeling dat Rijnmond en het fonds zich ook in 2020 weer samen sterk zouden maken voor de strijd tegen kanker. In 2018 is bijna vijf ton opgehaald voor een elektronenmicroscoop. Vorig jaar werd er 520.835 euro opgehaald voor onderzoek naar immuuntherapie.

De actie Maak Kanker Kansloos wordt nu uitgesteld naar een nader te bepalen datum in juni 2021. Dat geldt ook voor de Run4Daniel (vrijdag 26 juni), Tour de Rotterdam (zaterdag 27 juni) en 010 City Swim (zondag 28 juni).

Ondertussen is er wel al een actie gestart in samenwerking met het Erasmus MC voor onderzoek naar het coronavirus. Het doel is om 250.000 euro op te halen. Meer informatie over die inzamelingsactie vind je hier: