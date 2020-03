RET ziet aantal reizigers verder dalen tot 15 procent

Ook in het openbaar vervoer is de coronacrisis merkbaar. De irritaties lopen op, onder meer omdat mensen zich zorgen maken over het afstand houden van anderhalve meter.

"Er gaat gelukkig heel veel goed, maar er zijn twee grote irritaties", zegt Maurice Unck, directeur van de RET. "Er zijn blijkbaar mensen die het nodig vinden om naar onze collega's te spugen. Dat is altijd te gek voor woorden, maar zeker in deze tijd is spugen of hoesten en zeggen dat je corona hebt gewoon een misdrijf. Gelukkig pakt de politie en justitie dat goed aan met hoge straffen."

De RET ziet daarnaast ook dat meer mensen niet inchecken met een geldig vervoersbewijs. "Eén van de maatregelen is dat we minder stevig controleren. Er is wel toezicht, maar we controleren minder. Daar maken mensen nu misbruik van, door niet in te checken of naar de buschauffeur te lopen met de vraag: kan ik ook een kaartje kopen? Als de buschauffeur uitlegt dat dit niet kan, zeggen mensen: nou dan ga ik toch maar zitten."

Unck vindt dat stuitend, maar is ook trots op zijn personeel. "Dit zijn de uitwassen in een onzekere tijd waar je niet mee geconfronteerd wil worden. Deze periode is voor iedereen zwaar, daar heeft iedereen stress van. Dan is het juist belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en je te houden aan de regels die we hebben: betalen voor je reis en in deze tijd ook afstand houden. En het ov gebruiken als je het echt nodig hebt."

Vorige week maakt nog maar ongeveer een kwart van de normale hoeveelheid reizigers gebruik van het ov in de stad. Dat is nog verder afgenomen. "Er is niet meer een echte spits, zo'n 15 tot 20 procent maakt nog maar gebruik van het ov", zegt Unck. "Dat zijn over het algemeen mensen die het nodig hebben. Mensen die naar verzorgingshuizen en ziekenhuizen moeten. Er zitten een paar klieren tussen die we liever kwijt dan rijk zijn."

De RET zegt de drukte goed in de gaten te houden. "Op bepaalde buslijnen is het soms nog wat drukker. We hebben extra bussen klaar staan zodat we die lijn kunnen verlichten", belooft Unck. De RET komt vrijdag met nog een aantal kleine aanpassingen in het dienstregeling.