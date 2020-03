Rotterdamse arts geeft raad: wanneer moet je de huisarts bellen?

Matthijs van der Poel, huisarts aan de Heemraadssingel in Rotterdam-West, geeft donderdag tips en adviezen. Zoals wanneer je de huisarts moet bellen en wanneer niet.

"Als je griepklachten hebt gehad, iets opknapt en dan drie dagen later kortademig wordt, dan moet je zeker meteen je huisarts erbij betrekken", adviseert hij. Veel mensen willen in de eerste fase al weten of ze griep hebben, of het coronavirus. "Ga er vanuit dat het corona is en hou je aan de bekende adviezen. Vroeger wisten we alles pas na zes weken. Tegenwoordig willen we alles zo snel mogelijk weten. Maar dat gaat op dit moment niet."

Milde klachten houden aan, wanneer weer naar buiten?

Enkele luisteraars binnen de risicogroep blijven, zo goed en kwaad als het kan, aan huis gekluisterd. Dit is ook het advies en bij milde klachten zelfs de opdracht. Maar wat doe je als die milde klachten al anderhalve week aanhouden?

"Het is toch verstandig om binnen te blijven", zegt de huisarts. "En bij klachten is dit zelfs de richtlijn. In de risicogroep en zonder klachten? Tenzij u ergens woont waar je gemakkelijk ergens alleen buiten kan wandelen, zou ik toch zoveel mogelijk binnen blijven. In de ochtend is het buiten nog rustig, dat kan ook een optie zijn om een ommetje maken. Maar u moet zich wel veilig voelen."

En wat te doen met de milde klachten van hooikoorts?

Een vaak terugkerende vraag komt van luisteraars met hooikoorts. Wat te doen als je last hebt van die klachten? "Daar zit wel hoesten of niesen bij", zegt Van der Poel, "maar vooral ook klachten aan de ogen. En die klachten zijn toch wezenlijk anders. Het advies blijft uiteraard om te hoesten en niesen in de elleboog. En om hoe dan ook op 1,5 meter afstand van anderen te blijven."