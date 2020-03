Dordts bedrijf produceert extra voor beademingsapparatuur

"We zijn de enige producent in Nederland van elektromotoren die in beademingsapparatuur wordt toegepast", zegt Johan van Hoek van het in Dordrecht gevestigde bedrijf.

Sinds de uitbraak van het coronavirus, eind vorig jaar in China, groeit de vraag naar extra beademingsapparaten, die nodig zijn om de grote aantallen patiënten te kunnen helpen. Van Hoek merkt dat in zijn bedrijf ook.

Tandje erbij

"We produceren inmiddels al zes keer zoveel als voorheen, maar om de aantallen te kunnen leveren waar nu om gevraagd wordt, moet er nog een tandje bij. We zijn daarbij ook nog afhankelijk van onze leveranciers uit China en Amerika."

Allied Motion levert in ons land aan Demcon, in Enschede. En dat bedrijf is door minister Hugo de Jonge gevraagd of ze over een maand 500 beademingsapparaten kunnen maken. Het bedrijf zegt daar alle mogelijke moeite voor te gaan doen.

Normaal maakt Demcon de apparaten niet zelf, maar is daar nu dus op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid mee begonnen. Over twee weken hopen ze er vijftig per week te kunnen leveren.

Paulien Sijken van Demcon houdt echter graag een slag om de arm: "We kunnen op dit moment eigenlijk niets over aantallen zeggen, gezien alle ontwikkelingen die continu gaande zijn."