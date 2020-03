Online les op je slaapkamer: saai!

Het is een omschakeling van 180 graden: van klassikaal op school lesgeven naar achter de laptop vanuit huis. "Ik zie dat ook Wesley incheckt, goedemorgen Wesley", zegtĀ docent Sonja Flipsen vanachter haar laptop in de woonkamer. Ze krijgt een schor hallootje retour.

"Je klinkt nog een beetje slaperig, goedemorgen Wesley", zegt ze monter. Vanochtend loggen 29 leerlingen in voor een online videogesprek. "Gewoon even checken hoe het met iedereen is."

Sonja Flipsen is docent geschiedenis aan het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel en werkt vanwege het coronavirus sinds anderhalve week vanuit huis in Rotterdam-Kralingen. Ze is mentor van een 3 vwo-klas tweetalig en heeft om half elf afgesproken dat iedereen inlogt op Google Teams. Om te informeren hoe de leerlingen zich voelen en of de online lessen een beetje op gang komen.

"Ik vind het heel spannend omdat ik niet zo heel erg handig ben met al die nieuwe digitale mogelijkheden", zegt de docent. "Gelukkig lukt het allemaal en je merkt dat de leerlingen het fijn vinden om even contact te hebben", zegt ze. In haar huiskamer hoor je verschillende stemmen uit de computer galmen. "Jongens, demp jullie geluid even alsjeblieft", zegt de docent.

Saai! We hebben niets te doen

Tijdens de mentorsessie merk je gelijk de ontregeling. Een aantal leerlingen is nog in pyjama en chat vanuit bed. Op de vraag van Sonja hoe het gaat, volgt een kort, bondig en helder antwoord: "saai! We hebben niets te doen."

Vanwege het coronavirus zijn de scholen dicht en naar het zich laat aanzien gaat dat nog wel een tijdje duren. Het is dus belangrijk om de boel online toch goed op dreef te laten komen. En de leerlingen goed in de gaten te houden. Want niets is fijner dan elkaar gewoon even fysiek te zien. Dat geldt voor docent en leerlingen.

"Ik heb nu ook weinig motivatie", zegt één van de leerlingen. En dat kan docent Sonja heel goed begrijpen. "Interactie is een heel belangrijk onderdeel van lesgeven, dus je moet er maar op vertrouwen wat er thuis gebeurt. Het belangrijkste is dat het goed gaat met de leerlingen, dat ze zich prettig voelen en zich niet vervelen", zegt ze.

Flauwe filmpjes tegen verveling

Die verveling is een aandachtspunt voor docenten en mentoren. Zeker als het thuiszitten nog wel eens veel langer kan gaan duren. "Ik houd ook een beetje de humor erin en ik stuur af en toe wat flauwe flimpjes door," zegt Sonja. "Het is belangrijk om goed contact te houden met met je mentorklas."

In een notitieboekje heeft ze een paar knelpunten opgeschreven en gaat die bespreken met het docententeam. Vanaf volgende week schroeft ze zelf haar online geschiedenislessen omhoog, op verzoek van haar leerlingen.



"Veel sterkte in deze situatie", zegt ze afsluitend. "Je kan me altijd appen, bellen of via teams iets laten weten, want dat snap ik nu ook een klein beetje", zegt ze er als een dolletje bij.