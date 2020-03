Hart onder de riem voor onze havenwerkers

Alle ogen zijn nu op de zorg gericht, en dat is mooi en nodig. Maar het zijn de helden in de haven die de verzorgers de mondkapjes bezorgen. En dankzij de havenwerkers kunnen wij nog wc-papier hamsteren. En daarom verdienen zij ook applaus. De mannen en vrouwen in de Rotterdamse haven werken elke dag, volcontinu. En zorgen dat de economie ondanks de coronacrisis draaiende blijft.