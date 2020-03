Daklozen liggen 'hutje op een klutje', meer opvang nodig

Ze hebben vaak een zwakke gezondheid en ze verblijven dicht op elkaar. Voor dak- en thuislozen in de opvang is het coronavirus een serieus risico.

Ook al heeft gemeente Rotterdam extra opvang geregeld, toch lijkt de situatie in opvanglocaties problematisch. Zoals in Havenzicht, waar verdeeld over twee zalen 24 personen slapen in stapelbedden.

Bewoner Marco Pos, 46 jaar, kent die situatie heel goed. "Ze liggen te boeren, te niezen en te hoesten. Is het verantwoord? Nou ja, het is beter dan 's nachts buiten slapen. Het is wel verantwoord denk ik, maar het is gewoon hutje op een klutje leven hier."

Bewoner Willem Goossens, 69 jaar, is nog wel te spreken over het aanpassingsvermogen van de dak- en thuislozen. "Ik vind wel dat het redelijk goed gaat, mensen worden er wel op aangesproken als ze op grond spugen in het rookruimte, er wordt met ellebogen gegroet maar als er gehoest wordt stuift iedereen alle kanten op."

Advies: teen-aan-teen liggen

Straatarts Marcel Slockers blijft zich storen aan de opeenhoping van bewoners in Havenzicht. "Een stapelbed is niet optimaal. In een stapelbed haal je niet de huidige norm van anderhalve meter afstand. Op dit moment komen wij tot adviezen van: ga niet met hoofden aan dezelfde kant liggen, maar ga teen-aan-teen aan elkaar liggen om te zorgen dat er toch wat afstand is."

Volgens de arts moet de opvangcapaciteit verder uitgebreid worden. "Er staan hotels leeg op dit moment, er staan scholen leeg en andere openbare gebouwen. We hebben gewoon meer opvang nodig.”