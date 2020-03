Het weer van vandaag: zonnig en zachter

Vandaag is het opnieuw zonnig en de temperatuur komt vanmiddag met 14 graden op een hoger niveau dan de afgelopen dagen. De noordoostenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 5 graden aan zee en 3 graden in het oosten van de regio. De noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het eerst zonnig, in de loop van de middag krijgen we vanuit het noordwesten te maken met wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur komt in de middag nog wel uit op 12 graden. Er waait een matige en aan zee krachtige noordoostenwind, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

Zondag is een fraaie, maar koude dag met volop zon. Er staat een (vrij) krachtige noordoostenwind en het wordt 8 graden. Door de stevige wind voelt het echter veel kouder aan. Op maandag is het wisselend bewolkt en bestaat er kans op een maartse bui. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind neemt in kracht af, maar het blijft voorlopig vrij koud voor eind maart.