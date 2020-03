Woning in Oud-Beijerland volledig afgebrand

Een woning aan de Ooststraat in Oud-Beijerland is vrijdagochtend volledig afgebrand.

Het gaat om een vrijstaande woning. Het dak van het huis is eraf gehaald om het volledig uit te laten branden.

De brandweer meldt dat er extra brandweerwagens worden ingezet om aan voldoende water te komen om de brand te kunnen blussen. Omdat het huis niet meer te redden valt, richt de brandweer zich op het voorkomen van het overslaan van de brand op omliggende huizen.

Bij de brand komt volgens de brandweer veel rook vrij. Er wordt daarom geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De eerste melding van de brand, kwam binnen rond 5.30 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend, ook is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt.