Regio telt 23 sterfgevallen, noodverordening van kracht; volg alle updates van vrijdag 27 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van donderdag 26 maart.



• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is donderdag 7431, 434 mensen zijn aan het virus overleden .

• Het aantal overledenen aan het coronavirus in onze regio staat nu op 23. Zestien patiënten uit Rotterdam-Rijnmond , zeven uit Zuid-Holland Zuid .

• Burgemeester Aboutaleb heeft een noodverordening voor strengere coronamaatregelen getekend, in groepjes de straat op is nu echt voorbij .