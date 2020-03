Rotterdamse wethouder: 'nu al duizenden bijstandsaanvragen door zelfstandigen'

De corona-uitbraak zorgt voor een verhoogde aanvraag van bijstandsuitkeringen in Rotterdam. Dat zegt wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen op Radio Rijnmond. "We hebben in anderhalve week tijd zevenduizend aanvragen gekregen voor bijstand voor zelfstandigen."

"Een groot bij-effect van corona is dat mensen hun baan verliezen en een beroep doen op een bijstandsuitkering", vertelt Moti bij Rijnmond. "Zevenduizend aanvragen van zpp'ers is gigantisch veel."

Niet alleen zelfstandigen vragen om financiële hulp, ook het aantal reguliere bijstandsaanvragen stijgt. "We zien een forse stijging in het aantal mensen dat bij de gemeente aanklopt. Normaal twee- tot driehonderd aanvragen voor de bijstand, vorige week waren dat er vijfhonderd. De aanvragen van bijstand voor jongeren stijgt met meer dan vijftig procent."

Vier in plaats van dertien weken

De gemeente zet alles op alles om deze mensen bij te staan. "We willen dat zij zo snel mogelijk inkomenszekerheid krijgen. Ze moeten hun huur een boodschappen kunnen betalen."

De procedure voor het aanvragen van bijstand wordt versneld. "Aanvragen duren normaal 13 weken. We streven ernaar ze nu binnen vier weken te verwerken."

Niet te voorspellen

"Het belangrijk dat we de inkomenszekerheid van Rotterdammers veilig stellen, dat heeft nu onze prioriteit. Dat is een hele grote klus. Want de stijging in aantallen had niemand kunnen voorspellen. Dat vergt veel tijd en inspanningen. We proberen de wachttijden kort te houden door meer personeel in te zetten."

"Als we dit op orde hebben. Dan gaan we vooruit kijken. Om te zorgen dat we zo meteen weer heel veel mensen aan het werk kunnen helpen. Want we waren goed op weg."