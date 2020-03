Spijkenisser ziekenhuis leent personeel uit vanwege coronacrisis

Het Spijkenisse Medisch Centrum leent gediplomeerd personeel uit aan ziekenhuizen in Rotterdam en Dirksland. Zij gaan aan het werk op de in het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Een aantal afdelingen van het Spijkenisse Medisch Centrum wordt tijdelijk afgeschaald. "Elke dag zal opnieuw worden gekeken naar de meest efficiënte inzet van medewerkers op de verschillende locaties", laat het SMC weten.

"Zoals in alle Nederlandse ziekenhuizen worden afspraken en ingrepen, waar geen sprake is van spoed, omgezet in telefonische consulten of uitgesteld." Het SMC benadrukt dat dit alleen gebeurt als het medisch verantwoord is.

Noodzakelijke afspraken zijn bijvoorbeeld spoedzorg, behandeling van patiënten met kanker of patiënten waarbij een verdenking is van kanker of een andere levensbedreigende ziekte. De Spoedpoli blijft wel open.

'Van harte welkom'

Volgens het Maasstad Ziekenhuis is de komst van 'enkele tientallen' personeelsleden 'erg prettig nieuws'. "Ze zijn van harte welkom", legt een woordvoerder uit.

"We werkten al langer samen en artsen van het Maasstad Ziekenhuis werken regelmatig in Spijkenisse. Doordat daar de zorg nu afgeschaald wordt, komen er meer mensen vrij om op de Intensive Care te staan."