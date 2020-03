Huisarts over coronavirus: 'ik zat eerst te klungelen met een vuurwerkbril'

De Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt vertelt op Radio Rijnmond over de aanpak van het coronavirus in haar stad. "Ik voelde mij een klungel eerste klas toen ik met mijn vuurwerkbril op een patiënt onderzocht."

Vooral praktisch gezien, moest de praktijk van Van de Griendt veranderen. "Heel veel letten op hygiëne. We moesten iedereen afbellen. Sinds deze week krijgen we ook meer telefoontjes. Het is een hele omschakeling geweest."

Tot nu toe zijn drie patiënten uit de praktijk van Van de Griendt besmet geraakt met corona. "We hebben zelf nog niet veel mensen gezien. Van de mensen die het hadden, hadden er twee milde klachten. En een oudere patiënt kreeg corona bovenop een hele reeks van andere aandoeningen, die is overleden in het ziekenhuis."

Margriet Sporthal

Ondertussen is de Margriet Sporthal omgebouwd tot coronabehandelcentrum. "Vorige week moesten wij alle coronapatiënten nog zelf zien. We moesten ons eigen materiaal zoeken om ons te beschermen. Ik voelde mij een klungel eerste klas met een witte jas aan en een vuurwerkbril op."

"Of ik stond mijn patiënt bovenaan de brandgang te onderzoeken, zodat ze niemand anders konden besmetten. Dankzij alle goede gevers in de Facebookgroep Durf Te Vragen heb ik zo'n honderdvijftig chirurgische maskers ontvangen die ik aan de patiënt kan geven, dat voelt een stuk veiliger."

De landelijke maatregelen werden al ingevoerd toen er in Schiedam nog geen besmettingen waren. "Daardoor zijn we er vroeg mee begonnen. We hadden de tijd om ons logistiek voor te bereiden omdat de stroom van zorg nog niet zo op gang kwam. Wij zijn daarom nog best op tijd geweest."

Nu de Margriethal in gebruik is genomen, gaan alle patiënten die symptomen hebben van het coronavirus daar naartoe. "Ook mensen met andere klachten, die ook last hebben van de luchtwegen, kunnen naar de Margriethal." Dit neemt niet weg dat het kan zijn dat Van de Griendt nog steeds patiënten krijgt in de praktijk die wel besmet zijn, maar geen symptomen hebben.