Albert Schweitzer: Wees niet bang, kom gewoon naar spoedeisende hulp

Het gaat de laatste dagen vaak over intensive cares en de bezetting daar. Logisch, want de meest zieke coronapatiënten worden daar behandeld. Daar is het een kwestie van leven of dood. Daardoor zou je bijna vergeten dat de meeste patiënten die het virus onder de leden hebben gewoon op verpleegafdelingen liggen. Zo ook in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

"Over het algemeen zijn die mensen minder ziek dan die op de intensive care liggen", zegt Annemarie van der Velden, arts op de spoedeisende hulp en nu lid van het commandoteam corona in het ziekenhuis. Dat team bekijkt dagelijks of ze nog op schema liggen om de coronapatiënten goed te kunnen behandelen.

Van der Velden: "Er is een groot verschil tussen het nodig hebben van wat zuurstof om te zorgen dat je niet kortademig bent en echt beademd moeten worden omdat het niet meer lukt om zelfstandig te ademen. Behalve ze goed ondersteunen met zuurstof en andere dingen kun je niet heel veel doen. Ze moeten uiteindelijk zelfstandig het virus klaren om te zorgen dat ze beter worden."

Zestig coronapatiënten

Het ziekenhuis behandelt momenteel zo'n zestig coronapatiënten. Dat is aanpoten, maar het lukt qua bezetting, apparatuur en beschermingsmiddelen nog prima. Toch is het niet overal even druk.

Op de spoedeisende hulp zien ze opvallend minder patiënten dan normaal. Dat is volgens Van der Velden deels te verklaren door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daardoor sporten mensen bijvoorbeeld minder en lopen ze dus ook minder blessures op. Ook is het veel minder druk op de weg en gebeuren er daardoor minder ongelukken.

Zorgen

Ook melden zich minder patiënten die bijvoorbeeld last van hun borst hebben of een beroerte hebben gehad. Daar maakt het ziekenhuis zich grote zorgen over.

"We zijn stiekem een beetje bang dat mensen gewoon niet komen, omdat ze bang zijn dat ze de zorg belasten. Dat ze denken die andere patiënten gaan nu voor." Van der Velden wil die mensen gerust stellen. Ze hoeven niet te vrezen dat ze op een afdeling belanden met coronapatiënten. Die worden in aparte kamers behandeld. "Het is niet zo dat als je naar het ziekenhuis komt je meer kans loopt om corona te gaan krijgen."

Het Albert Schweitzer is voorbereid op de aangekondigde piek. Die verwachten ze de komende dagen. "Wat we ons realiseren is dat dit geen sprint is, maar een marathon", zegt Van der Velden. "Dit is niet met twee weken klaar. De nasleep gaat veel langer duren. Dit loopt nog maanden door."

