De rechtbank worstelt met techniek: 'U bent nu groen'

De rechtbanken in Nederland proberen zoveel mogelijk zaken te laten doorgaan. Met dank aan de techniek: Skype, telehoren, videoverbinding. Alles wordt ingezet. Maar het loopt niet altijd even soepeltjes.

Donderdagmiddag, rechtbank Rotterdam. Normaal gesproken gonst het hier van de bedrijvigheid. Verdachten die al een uur zenuwachtig op hun zitting wachten. Advocaten komen op het laatste nippertje met wapperende toga binnenstormen. Bodes overleggen met slachtofferhulp hoe de twintig nabestaanden gescheiden worden gehouden van de familie van de verdachte. Een oproep schalt uit de speakers: 'Is er een tolk Sanskriet aanwezig? Graag naar loge 2.'

Deze donderdagmiddag is het gebouw uitgestorven. Een beveiliger, een bode, een enkele journalist. Alleen in zaal 1 draait een zaak: de ' trouwstoetmepper '. De verdachte zelf is op cel gebleven. Het is een van de coronamaatregelen om zo min mogelijk met verdachten rond te rijden.

Vrijgelaten

Advocaat Dijkstra is niet in de zaal. Via de telefoon legt zij uit waarom haar cliënt naar huis moet. Met succes: Shahid B. komt maandag voorlopig vrij.

Af en toe vraagt de advocate of er wat duidelijker kan worden gesproken, maar hier verloopt alles betrekkelijk goed. De pièce de résistance is in zaal 6. Daar is een videoverbinding opgebouwd om met een coronaspuger te kunnen praten.

Zaal 6 is er speciaal voor ingericht. Eerder werd hier een deskundige vanuit de VS gehoord in de Oostvoornse kofferbakmoord . Maar contact zoeken met Rotterdam blijkt lastiger dan met Colorado: geen beeld. De verdachte wordt in allerijl overgebracht naar een ander politiebureau. Vanaf het hoofdbureau aan het Doelwater werkt de verbinding wel.

Mozaïek

We zien verdachte Matthieu de G. in een rood poloshirt in een grote, kale ruimte zitten, geflankeerd door zijn advocaat Ton Kessel. Het scherm wordt een mozaïek, waarbij iedere partij zijn eigen hokje heeft: de rechters, de officier van justitie en de verdachte met zijn advocaat.

So far, so good. Maar er is een probleempje: de rechters zien op hun eigen computers óf het beeld-mozaïek, óf hun digitale dossier. Als ze willen praten met de verdachte, dan kunnen ze dus niet in de stukken kijken. "Dat werkt zo niet", zegt voorzitter Jacco Janssen. "Ik moet eigenlijk mijn eigen laptop meenemen."

Hij legt uit aan de verdachte dat er wat technische onvolkomenheden zijn. Matthieu de G. schiet in de lach: "Zeker IT van de gemeente Rotterdam. Dat is daar een puinhoop joh!"

De rechter probeert te switchen van beeld naar dossier, maar daardoor gaat de verbinding met het Doelwater haperen. Advocaat Kessel, droogjes:"Het begint te flikkeren. Oh, nu bent u groen."

Stekker eruit

De medewerker van de technische dienst van de rechtbank wordt andermaal opgetrommeld. Een reset dan maar. Rechter Janssen: "Dat doe ik thuis ook altijd. Even de stekker eruit." We hebben weer stilstaand beeld, in de juiste kleuren. Maar nog geen zitting.

"We willen uw zaak aanhouden tot maandag. Dan kunnen we meerdere coronazaken doen." Het spugen, of dreigen met spugen, en daarbij 'corona!' roepen is nieuwe materie. Het lijkt de rechtbank beter om de eerste zittingen in een zekere samenhang te doen. "Zodat duidelijk wordt hoe we hier tegenaan kijken."

De rechtbank wil wel weten of de advocaat maandag kan. Ton Kessel haalt zijn agenda uit zijn zak. Laconiek: "Heb ik tijd? Nou, met al die uitgevallen zittingen zal dat wel lukken. Ja, ik kan."

De voorzitter sluit af. "Dan zie ik u allen weer aanstaande maandag. Dat geeft ons ook een paar dagen tijd om de techniek op orde te krijgen."