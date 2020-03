Corona heeft effect op alles: zelfs op Feyenoord City

"Het kabinet heeft natuurlijk richtlijnen uitgezet samen met het RIVM. Wil je het ontwerp voor het bestemmingsplan inzien, moet je daar fysiek naartoe", zegt fractievoorzitter Ruud van der Velden. En dat is nu te gevaarlijk, voor degene die de plannen wil inzien en de ambtenaar die erbij is. "En een bestemmingsplan is niet een A4'tje maar een flink document. Dus dat is lastig."

Volgens de Partij voor de Dieren is hier nog niet over nagedacht, maar dat zou wel moeten. Want mensen moeten de kans hebben om bezwaar te maken, vindt Van der Velden.

De gebiedsplannen voor Feyenoord City liggen sinds eind februari en volgens de regels blijven ze beschikbaar voor bezwaar tot 9 april; dat is zes weken.

Van der Velden: "Wij zeggen: schort dat gewoon op zolang die richtlijnen van kracht zijn. Dat is tot nu toe tot 1 juni. Ik verwacht toch wel coulance, want die ontwerpbestemmingsplannen kun je wel inzien op internet, maar zoals de coronacrisis heeft aangewezen heeft lang niet iedereen internet. Dus daar heb je geen gelijk speelveld. Dus het lijkt mij verstandig om die termijn gewoon op te schorten zolang de landelijke regels van kracht zijn. Dan bescherm je de burger en de ambtenaar."

