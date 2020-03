De politie heeft donderdagmiddag in Terneuzen een 38-jarige Rotterdammer opgepakt die verdacht wordt van witwassen. In zijn auto bleken duizenden euro's te liggen.

Ook vonden agenten tijdens een controle een sealmachine, sealbags en een weegschaal in de wagen van de man. Deze spullen worden vaak gebruikt om drugs mee te verpakken.

De auto van de Rotterdammer is in beslag genomen. De man is zelf weer vrij, maar het onderzoek van de politie loopt nog door.