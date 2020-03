Een nieuw lied als troost: 'Even een moment van liefde, als een arm om ons heen'

Vennix had het nummer ' Mensen zoals wij ' eigenlijk al maanden af voor de corona-crisis uitbrak. Juist toen ze klaar was om het uit te brengen brak deze crisis uit. Even speelde ze daarom met het idee om het maar op de plank te leggen, maar plotseling besefte ze: nee, dit lied moest juist wel de buitenwereld in. Juist nu. Want de boodschap van het van origine Deense, en door Vennix naar het Nederlandse vertaalde nummer blijkt niet toepasselijker te kunnen zijn dan in deze periode. 'Zet je maar schrap', zingt ze in het lied. Net als: 'De koers weer naar de horizon maakt ons sterker dan ooit.'

Het lied 'Mensen zoals wij' is een nummer over liefde, legt Vennix uit. "We moeten elkaar helpen, is de boodschap. Als je wilt kun je altijd iets negatiefs om je heen zien, maar het is belangrijk om juist naar de goede dingen te kijken. Want die goede dingen zijn er altijd om je heen, ook nu. Ik moet bijvoorbeeld mijn dochter helpen met school. Dat is pittig, maar je kunt ook echt besluiten samen mooie herinneringen te maken. En dat doen we."

Hart onder de riem

Vennix hoopt dat ze met het lied een hart onder de riem kan steken bij luisteraars. Net als zij is ze thuis beland, en zijn de optredens uit haar agenda geschrapt. Moeilijk, zegt ze, maar Vennix maakt er het beste van. ''Langzaamaan vinden we onze draai''. Ze hoopt dat de luisteraar ook troost vindt in het lied. Die steun vindt ze zelf ook. "Zelf vind ik het ook lekker om te zingen. Het is toch fijn als even al het negatieve wegvalt. Even een moment van liefde. Punt. Dit liedje is als een arm om ons heen.''

"Maar het is inderdaad gek toeval", gaat Kirsten verder. "Het origineel is van een Deense artiest van Blof-achtig grootte. In 2016 deed ik mee aan een grote talentenjacht in Denemarken. Toen al ontstond het idee om dit nummer naar het Nederlands te vertalen. Want ik heb er goede herinneringen aan. Op mijn vijftiende werkte ik in de zomer op een camping, en tijdens die zomer was het een hit. Dat vergeet ik nooit meer."

"Wat heel leuk is: ik krijg mooie reacties. Ik krijg vaak te horen: 'wat een fijn lied, en wat fijn juist nu!' Dat we gewoon even van elkaar houden, dat is de boodschap van dit nummer. En die is misschien wel toepasselijker dan ooit.''

Lees meer