Minister bezoekt nieuw corona-coördinatiecentrum in Erasmus MC

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is vrijdag langs geweest bij het corona-coördinatiecentrum in het Erasmus MC in Rotterdam. Vanuit dat centrum worden alle coronapatiënten in het land over ziekenhuizen verdeeld.

De afgelopen dagen is hard gewerkt om het centrum operationeel te krijgen. Een monsterklus. "Defensie is daar ook bij betrokken. Wat ze normaal gesproken, als ze bijvoorbeeld op missie gaan, in vier weken opzetten, wordt nu in twee dagen opgezet", zei Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis er eerder over tegen Rijnmond.

Minister De Jonge nam een kijkje in de ruimtes die normaal dienstdoen als studieruimtes voor studenten. Nu is dat een meldkamer waar alle coronapatienten geïnventariseerd worden. In sommige ziekenhuizen is een gebrek aan IC-plekken waar de meest zieke patiënten kunnen worden behandeld. Daarom moeten maatregelen genomen worden.

Meer bedden

"We doen alles wat er mogelijk is om capaciteit uit te breiden", zei de minister in het coördinatiecentrum. Zo wordt het aantal bedden in ziekenhuizen uitgebreid en nieuwe beademingsapparatuur aangeschaft. "Er zijn duizenden apparaten in bestelling; uit alle privéklinieken en dierenklinieken worden de apparaten naar de ziekenhuizen gehaald. Er wordt personeel vrijgemaakt. Alles, alles, alles wat er mogelijk is om te zorgen voor voldoende capaciteit."

Mocht dat niet voldoende zijn op enig moment, zegt de minister, dan kan het zijn dat twee personen aan een beademingsapparaat gelegd worden. "We hopen niet dat dat nodig is natuurlijk. Maar zelfs dat is in een uiterste noodzaak mogelijk, zo hebben wij begrepen van IC-artsen."

