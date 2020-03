Thuiswerken lastig in Vlaardingse herrieflat

Stilte is ver te zoeken buiten en binnen aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen Holy

Via de website en in de hal maakt Waterweg Wonen maatregelen bekend om de overlast te beperken

Iedereen moet binnen blijven, maar voor John Jans uit Vlaardingen is dat eigenlijk niet te doen. Er worden reparaties uitgevoerd in de flat aan de Zwaluwenlaan, dus de hele dag zit Jans in de herrie. Het is binnen eigenlijk niet uit te houden, zegt Jans.

De werkzaamheden zijn nodig om het betonrot in de galerijen en balkons aan te pakken. Daardoor staat het dertien verdiepingen tellende wooncomplex uit 1970 te trillen op haar grondvesten. "Ik waardeer dat Waterweg Wonen onze veiligheid serieus neemt maar we zitten nu wel de hele dag in de herrie. Het gaat maar door. En dit zijn nog maar de voorbereidende werkzaamheden", zegt Jans op zijn gestutte galerij.

Coronacrisis

Vorig jaar werd betonrot aangetroffen in de galerij- en balkonconstructies. Eigenaar Waterweg Wonen is onlangs begonnen met onderzoek en herstel en erkent dat er geluidsoverlast is. Inmiddels zijn bewoners schriftelijk geinformeerd dat de meest herrie veroorzakende activiteiten zullen worden uitgesteld tot na de coronacrisis.

Het meeste boorwerk zal voortaan plaatsvinden tussen 10:30 uur en 14:00 uur. Een geste van Waterweg Wonen richting de bewoners maar het werk moet vanwege de veiligheid doorgaan, meldt een woordvoerder van de flateigenaar.

"De vloeren van de galerijen en balkons lopen door in de woningen dus dat klinkt verschrikkelijk door in de huizen", zegt John Jans, een 57-jarige ex- bouwvakker met vet Haagse tongval. "Mensen zitten hier nu binnen en de hele dag in een bouwerij. Ze zouden eigenlijk weg moeten. Het is niet houdbaar hierzo", aldus Jans.

Nachtdienst

Het gebaar van Waterweg Wonen om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt gewaardeerd door Jans. "Maar daardoor gaat de hele renovatie dus wel langer duren. Meer dagen overlast dus", voorziet de geboren Hagenaar in Vlaardingen.

"Er wordt hier meer dan 80 decibel geproduceerd en dat mag helemaal niet bij werk aan een gevel. Ik zal zelf in de bouw. Wat denk je van al die mensen hier in de nachtdienst die overdag willen slapen. Vergeet het maar. Of mensen die vanwege corona thuis moeten werken?"

De dB-meter van de verslaggever toucheerde in Jans' woning bijna 90 met hogere pieken.

Begrip

Waterweg Wonen hoopt dat het onderzoek naar betonrot en het herstelwerk door kan gaan omdat het hoognodig is. "De aannemer heeft nog voldoende personeel maar als daar mensen ziek worden ontstaat er weer een nieuwe situatie", aldus woordvoerder Tessa Monster van Waterweg Wonen. "We hopen op begrip bij de bewoners maar erkennen dat deze overlast heel vervelend is".

