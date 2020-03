Hoe blijf je gezond als je zo veel mogelijk binnen moet blijven zitten?

Wat doet thuisisolatie met ons? Bianca van der Meulen van PsychQ vertelt over de psychologische gevolgen. "Onze biologische klok raakt in de war van het vele binnen zitten."

"We weten dat een ritme belangrijk is om je goed te voelen. Als daar afwijkingen in zijn, hebben we daar problemen mee." De hele dag thuis moeten zitten, kan daarom moeilijk zijn. Vooral voor mensen met stemmingsstoornissen, zoals een depressie.

Van der Meulen vertelt wat we hieraan kunnen doen. "Probeer toch de routines vast te houden die je normaal hebt. Op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan."

En ga naar buiten, raadt ze aan. "Dat is nu lastig omdat we veel meer aan huis gebonden zijn. De neiging is om de hele dag binnen te zijn. Dat wordt ook van ons gevraagd, om niet te veel te mengen met anderen, maar dat wil niet zeggen dat je niet naar buiten mag. Dat heb je nodig, vooral de mensen die gevoelig zijn voor depressies."

Biologische klok

Dat we weinig naar buiten gaan, heeft invloed op ons gevoel. Dat heeft te maken met onze hersenen. "In feiten hebben we een interne biologische klok. Die moet zorgen dat ons ritme, gedrag, stemming en hormonen passen bij het licht en donker buiten. De biologische klok is als een dirigent voor een groot orkest, die houdt van overzicht. Als je veel binnen blijft en dus meer in het donker zit, dan wordt het voor hem onoverzichtelijk. Dan vindt hij het lastiger de boel aan te sturen."

Dit werkt net zo met het gebruik van je telefoon of computer. Want dat blauwe licht wat daarin zit, hebben we in de ochtend nodig om wakker te worden. "Dat blauwe licht activeert ons. Daarom is het ook niet handig om in de avond veel blauw licht te hebben in de avond, als je naar de nachtstand moet. Vooral als je urenlang naar een beeldscherm kijkt, dat heeft invloed op het slaaphormoon melatonine. Even kort naar je telefoon kijken of naar de televisie die verder weg staat, dat kan geen kwaad."

Dus wat moeten we doen? "De mensen die een balkon of een tuin hebben, kunnen proberen in de ochtend even buiten te zijn en wat bewegingen te doen in de tuin." Van bewegen wordt je lichaam namelijk wakker. "Maar ook als je geen tuin hebt, kun je van het licht profiteren. "Ga bij het raam in de zon, of in ieder geval het directe zonlicht zitten. Probeer wat licht te vangen."