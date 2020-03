Snuif het voorjaar op bij Chris Natuurlijk

Het is voorjaar: wie even naar buiten gaat om een frisse neus te halen, kan de lente ruiken. Jet Manrho blijft dichtbij huis om brandnetels te plukken voor een lekkere voorjaarssoep. Het recept staat zaterdag 28 maart na de uitzending online.

Voor je begint aan de brandnetelsoep eerst je handen wassen. Nu dat toch zo vaak moet, kun je dat maar beter doen met lekkere zeep. Chris Natuurlijk gaat kijken én ruiken bij het Rotterdamse bedrijf Pettr Zeep dat een grote collectie met stukken zeep in mooie verpakkingen heeft.

Voorjaarsgeluiden uit de Biesbosch

Nu we zelf nog maar mondjesmaat de natuur in mogen, zijn boswachters een beetje onze ogen en oren. Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer hoort in de Biesbosch zijn eerste blauwborst en het gemiauw van de zwartkopmeeuwen.

Voor kinderen die nu allemaal thuis zitten, maar zeker ook voor hun ouders, leest Jet Sol iedere ochtend om tien uur voor uit de Grote Vriendelijke Reus (GVR) van Roald Dahl. Iedereen kan mee luisteren op de Facebookpagina Juf Jet Leest Voor .

In de voorleesstudio die de Rotterdamse programmamaker en presentator thuis in haar woonkamer in Rotterdam-Zuid heeft ingericht, vertelt Jet Sol over haar initiatief.

Zaterdag 28 maart van 08.00 tot 09.00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.