Advocaat over contractverlenging bij Feyenoord: 'Alles ligt stil, dus bij mij ook'

Met Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaat het uitstekend, al houdt het coronavirus hem behoorlijk bezig. "Ja, je bent er ook altijd wel een beetje bang voor. Verder wil ik het daar niet over hebben, want er zijn mensen die veel meer problemen hebben dan ik."

Advocaat volgde eind oktober vorig jaar Jaap Stam op als hoofdtrainer van Feyenoord. De coach verloor vervolgens geen enkele competitiewedstrijd en de club steeg onder zijn leiding van de twaalfde naar de derde plaats.

Feyenoord zou Advocaat ook voor volgend seizoen willen vastleggen. De kleine generaal zou eind maart een beslissing nemen over zijn toekomst, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat hij deze beslissing heeft uitgesteld.

"Het is overal stil, dus bij mij ook", zegt de oefenmeester hier zelf over. "Wij krijgen ook heel weinig mee. Het belangrijkste nu is dat het coronavirus wordt opgelost."

Thuisisolatie

De trainer is ervan overtuigd dat de spelers fit blijven in een periode van thuisisolatie. "Ze hebben programma's, fietsen en hartmeters meegekregen. Voor wat betreft het voetbalgedeelte zit het goed: spelers weten wat ze moeten doen in de tussentijd. De vraag voor iedereen is alleen: hoe lang gaat dit duren?"