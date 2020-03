Faunapark Flakkee in de problemen door corona-sluiting

“Het is de duurste periode van het jaar, want er worden nu veel jongen geboren. Alleen al de zilvervosjes eten echt kilo’s vlees”, vertelt Blokker.

Blokker begrijpt ook eigenlijk niet waarom haar park helemaal dicht moet.

“Het is hier groot zat en als we beperkt mensen binnen laten, dan kun je hier wandelen zonder iemand tegen te komen. De dierentuin is zo’n beetje het enige uitje waarbij je je handen in de zakken kunt houden en alleen je ogen hoeft te gebruiken.”

Het park in Nieuwe-Tonge heeft onder meer veel vogels, vossensoorten, capibara’s, stokstaartjes, neusberen en servals. Op een gemiddelde dag komen er ruim driehonderd bezoekers. “Maar die komen nooit een hele dag. Zo’n dierentuin zijn we helemaal niet. Dus als we vooraf kaarten verkopen voor bepaalde tijdstippen of groepen laten reserveren, dan zie ik het probleem niet.”

Met vijftig bezoekers per dag kan Blokker in ieder geval de kosten dragen voor het voer voor de dieren. Die liggen rond de drieduizend euro per maand. Een groenteboer of supermarkt die haar wat kisten met groente en fruit kan schenken zou ook enorm helpen.

Buffer voor de winter

Hoe lang het Faunapark nog verlies kan blijven draaien durft de eigenaresse niet te zeggen. Deze maanden zijn eigenlijk juist belangrijk om qua inkomsten een buffer op te bouwen voor de rustige wintermaanden. De berichten over steungelden vanuit het kabinet fleuren haar niet op. “Ik ben bang dat vooral de grote dierentuinen hierdoor worden geholpen.”

Blokker hoopt dat de gemeente Goeree-Overflakkee nog iets voor het park kan betekenen. “Ik heb niet alles opgegeven om deze droom waar te maken, om nu alles door corona kapot te laten maken. En ik eet nog liever zelf niets, dan dat ik de dieren tekort zou doen.”



