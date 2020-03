Rotterdammer las in de krant dat moeder corona had

"Je weet niet wat je moet verwachten", zegt Chris. "Is mijn moeder er straks nog wel? Ik heb haar na dat berichtje van die vriend meteen opgebeld. Gelukkig waren ze toen al een stuk beter en al uit bed."

Wintersport in Italië

Chris' moeder Belinda en stiefvader Rob hebben een huis in Noord-Italië en waren daar op wintersport geweest. Ze zijn in allerijl naar Nederland vertrokken toen daar de pleuris uitbrak. Al snel hebben ze symptomen. Het stel krijgt keelontsteking, koorts en andere griepachtige klachten. "Ze waren allebei knock-out. Het is echt heftiger dan een normale griep."

"Het is ineens niet meer ver van je bed, in China of Italië, maar akelig dichtbij. Nu is het je eigen moeder", zegt Chris. Inmiddels is het stel weer aan de beterende hand. Zijn stiefvader had al wat kwaaltjes, maar zijn moeder was kerngezond. "Zo zie je maar dat iedereen het kan krijgen." Het moeilijkste vond het stel dat ze hun pasgeboren kleindochtertje niet konden zien. "Maar mijn zus wilde geen enkel risico nemen."

Knuffel geven

Ze zijn direct in quarantaine gegaan en dat zitten ze nu zo'n drie weken later nog steeds. "Het is hectisch, maar mijn moeder heeft altijd al een gekke voorraad in huis", lacht hij. "En vrienden hebben boodschappen voor de deur gezet. Ik heb haar nog steeds niet gezien. Ik wil haar graag een knuffel geven."

Chris is blij dat zijn moeder en stiefvader zich weer een stuk beter voelen nu. "Zo zie je maar dat niet iedereen eraan dood gaat." Hij zelf volg het advies om zo veel mogelijk binnen te blijven goed op. "Vrienden vroegen of we gingen chillen in het park", zegt hij verbaasd. "Dat is niet handig. Iedereen denkt: ik ga zelf toch niet dood, want ik ben jong. Maar denk ook aan de oudere mensen waar je misschien langsloopt.

De Rotterdammer is spoken word artiest onder de naam Christopher Blok. Dat ie nu veel binnen moet blijven, maakt hem niets uit eigenlijk. Dan kan hij lekker aan zijn teksten werken. Hij snapt niet dat er mensen zijn die klagen. "Nu heb je meer tijd voor je geliefden, om lekker samen uitgebreid te eten. Ik kies ervoor de positieve kanten te zien."

