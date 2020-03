'Soms worden op een dag 50 maaltijdbezorgers naar huis gestuurd'

Hij zit aan een bankje en kijkt wat op zijn iPhone. Lucas (16) wacht aan Park Pompenburg in het centrum van Rotterdam totdat hij aan het werk kan, maar voorlopig verveelt hij zich vooral: er is namelijk weinig te doen voor bezorgers door het coronavirus.

"Ik zit hier al een halfuur te wachten", zegt Lucas. "Normaal zit ik 's ochtends ook zo lang, alleen is het nu wel heel rustig. Op de app zie ik dat steeds meer mensen naar huis worden gestuurd. Soms krijg ik meldingen dat vijftig mensen naar huis mogen."

Iedereen wil werken, merkt de scholier. "Omdat iedereen vrij van school is. Maar er is weinig werk. Er wordt weinig besteld", Er zijn vierhonderd bezorgers, zegt Lucas. "Ik had me heel de week beschikbaar gesteld om te kunnen werken, maar ik ben slechts één dag ingeroosterd."

'Het is nu dood'

Lucas heeft geluk: hij mag vlak voor het middaguur een bestelling van Zam Zam Eat naar het Erasmus MC brengen. De broodjeszaak aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is pas drie maanden open, maar heeft het moeilijk door de coronacrisis. Aan het begin van de middag waren er nog maar twee bestellingen bij Zam Zam Eat gedaan.

"We hebben het rustig qua bestellingen. De laatste week was het helemaal dood. We merken dat het aantal klanten naar beneden gaat", vertelt medewerker Jamal.

Hij maakt zich zorgen over de financiële situatie van de broodjeszaak. "Als het zo doorgaat, dan is het niet uit te houden."

