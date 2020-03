Rijnmond Helpt: op bezoek bij Richard, de man die kinderen laptops bezorgt

Rotterdammer Richard Schenkeveld is de laptopman. Hij zamelt laptops in, kijkt ze na, repareert waar nodig. Hij deelt ze uit aan kinderen in nood door de coronacrisis voor onderwijs op afstand.

De teller staat op dit moment op dertig kinderen die van Richard Schenkeveld een laptop hebben gekregen. Naast zijn baan in de ict werkt hij in de avonduren vanuit de kattenkamer van zijn huis aan de laptops. Deze computers zijn gedoneerd door particulieren en bedrijven.

Hoge nood

"Kinderen en ouderen zitten noodgedwongen thuis en die moeten aan het werk. Er is misschien maar één apparaat in huis. Dat zorgt voor hoge nood." Daarom is hij op Twitter een laptopactie gestart en met succes: zijn bericht is duizenden keren gedeeld. Op dit moment springt zijn vriendin bij voor de logistieke afhandeling van deze actie.

Aan de muur hangt een tekening van één van de kinderen die een laptop hebben ontvangen. 'Dankjewel' staat er op geschreven. "Het geeft een goed gevoel dat zij ook moeite doen om leuks te maken. Dat doet wel wat met je."

Ondanks de lange dagen vind hij het nog steeds leuk om te doen. "Je doet het voor de kids."