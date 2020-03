Feyenoord zegt formeel contract van Botteghin en Van der Heijden op

Deze formele opzegging moet op basis van de geldende CAO voor 1 april gebeuren bij verlengde spelerscontracten die aflopen.

In de praktijk betekent de formele opzegging niet altijd een einde van de samenwerking. Eventueel treedt de club op een later moment nog met één of meerdere van de betreffende spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen.