Hier worden we blij van: op berenjacht door de wijk en waardering voor de politie

We worden elke dag overdonderd door heftig nieuws rondom het coronavirus. In de rubriek 'Hier worden we blij van' kijken we naar berichten die je dag een beetje mooier maken.

We gaan op berenjacht! In onder andere Rotterdam-Blijdorp hebben bewoners teddyberen in hun vensterbank geplaatst. Het doel? Kinderen die met hun ouders een ommetje maken in de wijk, moeten de beertjes spotten! Dit lieve tijdverdrijf was in België en Australië al een hit en is nu ook populair bij thuisblijvende gezinnen in de regio. Doe jij ook mee?

Acteur en standupcomedian Jandino Asporaat zet zijn moeder in het zonnetje op Instagram. De reden: zij werkt in de zorg en zorgt elke dag voor ouderen. Oók tijdens de coronacrisis.

jandinoasporaat View Profile View More on Instagram jandinoasporaat



Onze mama werkt al 18 jaar in de zorg, daarvoor werkte ze als Peuter leidster.

Elke dag oma’s en opa’s verzorgen.

Ze douchen, medicijnen geven, eten klaar maken, maar het alle belangrijkste een praatje maken en luisteren naar hun verhalen.

Lieve Mama bedankt dat je er bent voor ons en voor alle anderen❤️

Mijn moeder zei net over de telefoon, dat ze hoopt dat na deze crisis wij mensen zo aardig en behulpzaam blijven en niet terug gaan naar de oude wereld van ikke, ikke en de rest kan stikken.



Thnx Ma

Wie is jouw held..?? Onze mama werkt al 18 jaar in de zorg, daarvoor werkte ze als Peuter leidster.Elke dag oma’s en opa’s verzorgen.Ze douchen, medicijnen geven, eten klaar maken, maar het alle belangrijkste een praatje maken en luisteren naar hun verhalen.Lieve Mama bedankt dat je er bent voor ons en voor alle anderen❤️Mijn moeder zei net over de telefoon, dat ze hoopt dat na deze crisis wij mensen zo aardig en behulpzaam blijven en niet terug gaan naar de oude wereld van ikke, ikke en de rest kan stikken.Thnx Ma #MijnHeldin Wie is jouw held..??

Rotterdamse woordkunstenaar Mwah maakt ook tijdens de coronacrisis woordspelingen die "voor de brede glimlach, een toefje relativering en een momentje anders denken" zorgen.

Een mooie blijk van waardering voor Politie Drechtsteden-Buiten!

We zijn er voor elkaar, juist in deze tijden. Hoe toepasselijk is deze bewerking van de Friends-theme song 'I'll be there for you'!



Nog meer opbeurende krijttekeningen op straat. Deze, hier met blije hond, is te bewonderen in Rotterdam-Blijdorp.



Dit volgende filmpje is niet regiogebonden, maar wilden we toch met jullie delen. Wij worden namelijk heel erg blij van dit hondje.

Donderdag keken we ook al naar berichten waar we blij van worden.

Lees meer