Bij een motorongeluk in het centrum van Rotterdam is vrijdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze botste met haar motor op een geparkeerde auto op de Zwart Janstraat.

Het ongeluk gebeurde iets voor 15:00 uur. De auto raakte door de klap zwaar beschadigd.

De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie klaagde de vrouw over pijn in haar rug.