Studenten geneeskunde en gepensioneerde artsen helpen GGD met drukte door coronavirus

"Het is ontzettend belangrijk dat ze er zijn", zegt Karin Oudshoor, teamleider infectieziektebestrijding GGD. "Ze zijn meer dan welkom want we hebben ze heel erg nodig in deze tijd. De gepensioneerde artsen die we in de telefoonlijn kunnen zetten voor de huisartsen, maar ook de co-assistenten want dat zijn mensen die we eigenlijk meteen in kunnen zetten."

"Het voelt best wel gek om niet aan de slag te mogen terwijl je bijna arts bent en er echt iets heel serieus gebeurt", zegt geneeskundestudente Florine Jumelet. Normaal gesproken loopt ze coschappen, maar vanwege het coronavirus kan dat even niet. "Nu help ik huisartsen, verpleeghuisartsen of mensen in de ouderenzorg om te bepalen hoe ze met hun patiënten verder moeten. Bijvoorbeeld of we gaan testen of niet."

Ook de gepensioneerde arts Jeroen Merkx neemt de telefoon op bij de GGD. "De vragen verschillen van dag tot dag en veranderen ook van tijdstip tot tijdstip. In het begin waren het vooral vragen als 'kunnen we testen?' en 'hoe groot is de kans dat dit corona is?' Wat je nu ziet is dat mensen vragen naar de gevolgen voor patiënten die we gedetecteerd hebben, hoe moeten we daarmee omgaan?"

