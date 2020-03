Stadsarchief Rotterdam werkt aan Coronacollectie

Foto's, filmpjes of documenten die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het leven in Rotterdam, kunnen worden opgestuurd. Het Stadsarchief is op zoek naar bijvoorbeeld foto's van het leven in de stad en bij mensen thuis. Maar ook naar afbeeldingen van spreuken in de stad en acties van mensen die elkaar helpen. Ook posters met maatregelen bij winkels en andere instellingen zijn welkom bij het archief. Dit soort affiches kunnen uiteraard later worden ingeleverd, als ze niet meer nodig zijn.

Toekomst

Het Stadsarchief Rotterdam bewaart ook overheidsarchieven. Zo worden nu de websites van de gemeente Rotterdam, het Erasmus MC, de GGD en de Huisartsenpost gearchiveerd. Met de oproep aan Rotterdammers om mee te helpen deze tijd voor de toekomst vast te leggen, wil het archief ook een andere invalshoek kiezen. De leefomgeving van de inwoners van de stad in deze ingrijpende tijd, kan zo ook bewaard blijven.

Iedereen die iets wil insturen, kan dat doen via een speciale pagina op de website van het Stadsarchief .

