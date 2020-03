Recept voor wilde brandnetelsoep van Jet Manrho

Plukadvies

Brandnetels groeien het hele jaar door, maar alleen de jonge, nieuwe scheuten zijn lekker. Dat zijn de planten zonder bloemen en zaden. Pluk liever niet aan de kant van de weg waar veel auto’s rijden of veel honden lopen of waar met gif wordt gespoten. Doe voor de zekerheid handschoenen aan. Pluk een takje dovenetel en wrijf dat over de jeukende plekken als je toch geprikt bent.





Dit heb je nodig voor een liter soep

• vers geplukte en gewassen jonge brandnetelblaadjes zonder steeltje, een vergiet vol

• beetje gembersiroop

• snufje paprikapoeder

• wat oregano of tijm

• 2 of 3 geschilde aardappelen, gesneden in kleine stukjes

• bouillonblokje(s)

• rode ui

• 3 teentjes knoflook fijngehakt of geperst

• scheutje (soja)room of cottage cheese

• zwarte peper naar smaak

• pompoen- of zonnebloempitten of sesamzaad





En zo maak je de soep

• Fruit de ui in een beetje olijfolie en voeg eventueel wat gembersiroop toe.

• Roer er de stukjes aardappel, knoflook en kruiden door en bak ze een beetje aan.

• Voeg circa een liter kokend water toe en doe de blokjes bouillon erbij.

• Laat het zachtjes koken en roer als de aardappels beetgaar zijn (na ongeveer 15 minuten)

de brandnetels erdoor.

• Knip met een schaar de blaadjes klein en maak er met de staafmixer een gebonden soep van.

• Rooster de pitten die je het lekkerste vindt.

• Schep de soep in voorverwarmde kommen en versier met cottage cheese of room, een snuf peper en de geroosterde pitten.

Kijk voor meer informatie op het blog van

Jet Manrho