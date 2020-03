Barendrechtse Rodney woont in New York en heeft corona: 'hele huis afgeplakt met plastic'

Zo'n 35.000 New Yorkers zijn besmet met het coronavirus en daarmee dreigt de staat met miljoenen inwoners het nieuwe Noord-Italiƫ te worden. Ook de Barendrechtse Rodney Boy, die een aantal jaren geleden met zijn gezin naar New York verhuisde, werd positief getest. Hun gezinsleven staat nu op z'n kop.

Rodney kreeg twee dagen geleden te horen dat hij het coronavirus heeft. Sindsdien woont hij op een aparte etage in huis, afgezonderd van zijn vrouw en drie kinderen. "We hebben alles in ons huis afgeplakt met plastic", zegt de Barendrechter bij radio Rijnmond tegen sportvriend Dennis Kranenburg.

"De oudste snapt het, die is acht jaar. De andere twee zijn vijf jaar en een maand oud en die snappen het niet echt. Mijn zoon (5) wil nog met mij stoeien, maar dat

gaat niet."

Besmet op het werk

Rodney liep het virus waarschijnlijk op tijdens zijn werk in een restaurant. "We moesten toch eten bezorgen nadat alles werd dichtgegooid. Toen is het waarschijnlijk gebeurd." Één van zijn managers is ook besmet. De rest van zijn collega's zit in quarantaine.

"Mensen gaan nog naar buiten, naar parken. Vooral bij het water zijn er nog mensen die bij elkaar komen. Maar het leger is ingeschakeld, ze zijn met duizenden naar New York gekomen. We mogen na acht uur 's avond niet meer naar buiten, behalve als je een essentiële baan hebt zoals bezorger van eten, politie, etcetera."

"De gouverneur heeft gezegd dat ze hoogstwaarschijnlijk vanavond of morgenavond de hele stad hermetisch gaan afsluiten. Ik denk dat we er in New York wel vrij vroeg bij waren. Ze sloten de restaurants hier in hetzelfde weekend als in Nederland. Maar de verwachting is dat toch de helft van de bevolking ziek wordt. Hopelijk vermindert het binnen een maand of twee. Dan zien we wel weer verder."

Positief blijven

"Ik probeer het nieuws niet te veel te volgen want het is allemaal negatief op dit moment. We hebben onze Trump, dus je weet altijd dat je wel wat kunt verwachten. De gouverneur en de burgemeester doen hun uiterste best om alles te regelen."

Veel zorgen maken doet Rodney niet om zichzelf. "Maar wel om mijn kinderen. Mijn jongste heeft nog geen immuunsysteem."