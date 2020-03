'Het goud is volgende week gewoon op'

Als er ergens ter wereld een crisis uitbreekt, dan zie je vrijwel direct dat de goudprijs stijgt. Mensen zoeken hun heil in goud, omdat die behoorlijk waardevast is. Maar de coronacrisis is geen gewone crisis, zo blijkt en dus zitten goudhandelaren bijna zonder goud. "Een unieke situatie", zegt Johan de Ruiter van Goudwisselkantoor.

Het Goudwisselkantoor heeft meer dan honderd filialen in ons land en het hoofdkantoor staat in Klaaswaal, in de Hoeksche Waard. "Ja, het zijn bijzondere tijden", zegt De Ruiter vanuit het hoofdkantoor. "Het is echt uniek."

De Ruiter vergelijkt het met een 'sluis die wel volgelopen is, maar de deuren gaan maar niet open'. Doordat de goudprijs nu bijna op recordhoogte staat willen veel mensen oude juwelen inleveren voor de goudprijs, maar ze durven de straat niet op en de winkel niet in. "En aan de andere kant zijn er veel beleggers die hun heil zoeken in goud. Zij komen hier wél aan de balie. In zo'n situatie raakt het goud dus op."

Het is nu zelfs zo erg dat Goudwisselkantoor op korte termijn ("ik denk volgende week ofzo") het goud op zal zijn. En dat is nog nooit gebeurd. "Veel kleine goudhandelaren zitten al zonder", legt De Ruiter verder uit.

Fysieke markt

Maar wat gebeurt er dan als al het goud op is. "Waarschijnlijk ontstaan er dan twee markten", voorspelt De Ruiter. "Allereerst een soort markt waarbij je bijvoorbeeld virtueel goud kan kopen, als een soort bitcoins. Dan kan je via de normale prijs goud kopen, maar krijg je het nog niet in je handen. Dat volgt dan mogelijk later."

Aan de andere kant zal er een soort fysieke markt ontstaan, gaat De Ruiter verder. Daarbij zullen waarschijnlijk torenhoge premies moeten betaald worden. "Dat is gewoon een kwestie van marktwerking."

De Ruiter benadrukt dat Goudwisselkantoren niet profiteert van de huidige situatie. "Ook wij lopen behoorlijk wat klandizie mis. Dat mensen niet langskomen zorgt ook voor problemen. Goud is toch iets dat je fysiek wilt overdragen, vandaar."





Lees meer