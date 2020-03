Uitstel Olympische Spelen en rappende Feyenoord-talenten Wijnaldum, Fer en Biseswar in Rijnmond Sport

Ook in deze tijden houden we je op de hoogte van het laatste sportnieuws. Natuurlijk via deze website, maar op maandag en vrijdag ook op televisie in een speciale Rijnmond Sport.

Zo reageren dressuuramazone Emmelie Scholtens en turner Bart Deurloo, die al geplaatst waren voor de Olympische Spelen in Tokio, op het uitstellen van het grootste sportevenement ter wereld.

Ook horen we turnster Eythora Thorsdottir, die vanwege een huidige blessure haar kansen op deelname juist ziet stijgen.

Verder volgen we Olav van Wijngaarden. De korfballer van PKC had zich verheugd om zich rond deze tijd voor te bereiden op de zaalfinale in Ahoy. Net als alle andere sportevenementen gaat dat vanwege het coronavirus niet door. In plaats daarvan traint Van Wijngaarden voor zichzelf in zijn tuin in Papendrecht.

Flashback Friday

Het is weer vrijdag en dat betekent dat we gaan terugblikken op een memorabele reportage uit het Rijnmond-archief. In 2009 schreven Gini (Georginio Wijnaldum), Lerra (Leroy Fer) en Diogs (Diego Biseswar) een speciale Feyenoord-rap.

Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport terug.