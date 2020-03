Rijnmond Helpt, dag 3: waskrachten, een maatje en boodschappen

Frank Stout vertelt op Radio Rijnmond over mensen die hulp aanbieden via Rijnmond Helpt

Om mensen uit de regio tijdens de coronacrisis dichterbij elkaar te brengen, is Rijnmond drie dagen geleden het platform 'Rijnmond Helpt' gestart. Het platform brengt Rijnmonders die willen helpen of hulp nodig hebben, bij elkaar. En dat wordt omarmd! Zo werden er al waskrachten in Blaak gevonden, een maatje in het Witte Dorp en kreeg iemand in Schiebroek eten. Dank daarvoor!

Jacqueline Masurel uit Schiebroek plaatste vrijdagochtend een oproep in de Facebookgroep Rijnmond Helpt of iemand wat te en te drinken voor haar wilde halen. In een mum van tijd reageerde Rosalie Prins en leverde ze wat lekkere boodschappen bij Jacqueline af. Een voorteken van deze zonnige vrijdag.

Ook Peter Nicolaas werd een blij man. Hij belde naar de receptie van Rijnmond via 010-436 44 36. Niet om te vragen om eten, maar eigenlijk alleen of er iemand was die af en toe een wasje voor hem kon doen. Peter zit in een verhuizing die niet bepaald soepel verloopt en heeft ook geen wasmachine in zijn appartement op de Blaak. Binnen een half uur reageerden Bernadet Jaspers en Morena Fonseca . Morgen wordt al de eerste was gedaan. Heel fijn, dames. Dank!

Ook Wilma Diependaal-Dekker deed een oproep. Haar dochter heeft een beperking en aangezien zij zelf niet in de buurt woont én in de thuiszorg werkt, kan ze niet dagelijks langskomen. Binnen het half uur reageerde Claire al. Zij gaat kijken bij haar dochter, die net als Claire gek is op de Backstreet Boys. Nu zoeken we nog iemand die af en toe langs Wilma's dochter in het Witte Dorp kan. Kortom, de Facebook groep van Rijnmond Helpt leeft. Dit weekend passeren we de grens van 500 leden. Dank!

Radio

Op de radio is er 10.40 uur iedere dag aandacht voor Rijnmond Helpt. Frank Stout vertelde vrijdagochtend aan presentator Dennis Kranenburg wat er allemaal aan hulp is binnen gekomen. Zo werd de inzending van Ineke Klaassen besproken. De dame uit Vlaardingen stelde voor om verhalen voor te lezen via Skype én om een moppie te zingen. Kinderliedjes. Hoe dat klonk, luister je hierboven.

TV

Iedere dag maakt verslaggever Tenny Tenzer een video. Vandaag staat Rotterdammer Richard Schenkeveld centraal. Hij staat bekend als de laptopman. Hij zamelt laptops in, kijkt ze na, repareert waar nodig. Hij deelt ze uit aan kinderen in nood door de coronacrisis voor onderwijs op afstand.