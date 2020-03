Tien vragen aan de huisarts: 'hoe weet ik of ik corona heb gehad?'

Hoe haal ik mijn boodschappen in huis zonder besmet te raken? Mag ik nog reanimeren? En hoe zit met de jeugd en het uitwisselen van hun smartphones? Jeanette Caljouw, de vaste gezondheidsexpert van Rijnmond en huisarts in Ridderkerk, beantwoordde vragen van luisteraars over het coronavirus. Dat deed ze vrijdag bij radio Rijnmond.

De belangrijkste boodschap van de huisarts is dat veel zorgen maken niet helpt. "We moeten een balans vinden tussen het serieus nemen en ons normale leven te leiden. Niet de hele dag op de 'app' kijken hoeveel mensen er zijn overleden. Maar met andere dingen bezig zijn. Het is niet nodig om de hele dag angstig te zijn. De balans tussen angst en roekeloosheid vinden."

Dit waren de meest interessante vragen van luisteraars uit de radio-uitzending:

Ik heb verschijnselen gehad. Hoe kan ik weten of ik corona heb gehad?

"Dat kan je niet weten. Alleen als je getest wordt. Vanuit bloedonderzoek kan je zien of je de afweerstoffen in je lichaam hebt. Maar die test is nu niet breed beschikbaar. Doordat wij weinig testen in Nederland, weten we niet hoeveel mensen het al gehad hebben. En dat maakt ons werk ook lastig. Alles is er op dit moment op gericht om de verspreiding onder de bevolking onder controle te krijgen."

Kunnen mensen die genezen zijn van corona toch opnieuw het virus verspreiden?

"Die mensen kunnen het niet meer vanuit zichzelf overdragen, zoals via hoesten of niezen. Maar wel via het schudden van de hand van een besmet persoon, en dan een ander daarna de hand te schudden. Daarom is het zo belangrijk om de maatregel om geen handen te schudden, na te leven. Laten we wel oppassen dat we niet alles in het leven als besmettelijk gaan zien."

De normale seizoensgriep is er ook. Hoe maak je als arts de inschatting wanneer het corona is?

"Dat verschil is niet in te schatten. Al helemaal niet via de telefoon. We kijken daarom naar de ernst van de klachten. Klinkt iemand kortademig? Dan is de situatie misschien urgenter. En als het ernstig is, moet iemand gezien worden. Niet alleen voor ouderen, maar ook jongeren met duidelijke ademhalingsklachten."

Ik ben BHV’er en/of heb een EHBO-diploma. Mag ik nog mensen reanimeren?

"De richtlijn is nu om alleen borstcompressies toe te passen en geen mond-op-mond beademing. Die instructie krijg je ook via de meldkamer, als je als eerste 112 hebt gebeld. Zij zijn op de hoogte van alle laatste richtlijnen."

De reguliere zorg staat op een lager pitje. Maar uiteindelijk worden niet-spoedeisende gevallen, toch spoedeisend. Wanneer mag ik de huisarts bellen?

"Er is een oproep om tóch gewoon te bellen bij acute klachten. Zoals pijn op de borst. Bij alle klachten geldt: bel gewoon en vraag het. De kans dat je bij de huisarts corona oploopt is zeer klein. Bij een dagje rugpijn vinden we het fijn als je iets langer wacht. Maar als je voelt dat je iets niet vertrouwt, gewoon bellen!"

Kan ik nog naar de tandarts?

"Daar geldt hetzelfde voor. Standaard controles worden veelal uitgesteld, maar noodzakelijke behandelingen kunnen gewoon doorgaan. De tandarts gebruikt een mondkapje en zij zijn er van doordrongen dat zij zorgvuldig moeten werken. Ook ter bescherming van zichzelf."

In mijn flat is een lift. Hoe hou ik daar afstand en hoe lang blijft het virus daar hangen?

"De lift moet wel groot genoeg zijn om die afstand te kunnen bewaren. Stap sowieso niet in als het al vol is. Het is sowieso beter om nu de trap te nemen, als dat gaat. Voor sommige mensen is dat natuurlijk niet mogelijk."

Ik zit in de risicogroep, maar heb ook boodschappen nodig. Mensen in de supermarkt houden geen afstand. Wat moet ik doen?

"Het is een lastige situatie. Als niemand anders de boodschappen kan doen, dan moet je het toch zelf doen. Spreek mensen er op aan als ze geen afstand houden. Maar we krijgen ook mee dat niet iedereen daar goed op reageert. Het belangrijkste blijft om zelf die afstand wel te houden en bij thuiskomst onmiddellijk de handen te wassen."

Ik zie groepen kinderen die aan elkaars mobiele telefoon zitten. Dat is toch ook een besmettingsbron?

"We weten niet precies in hoeverre dit soort dingen het virus overbrengen. Het helpt als je niet aan elkaars mobiel zit. Maar het allerbelangrijkste is: was goed je handen. Twintig seconden. Dan is de kans dat je jezelf besmet erg klein. Direct contact is de grootste besmettingsbron."

Kan ik besmet worden vanwege het aanraken van de krant?

"Het is niet bekend of het virus in leven blijft op papier en hoe besmettelijk het dan is. Maar de krant moet bezorgd worden door een besmette bezorger, die de krant aanraakt en het virus blijft daar op zitten. Die kans is niet 0%, maar de kans is uitermate klein."

