Capelle sluit 14 speelplekken en voetbalkooien

De gemeente Capelle aan den IJssel sluit per direct 14 speelplekken in de stad waar veel jongeren bij elkaar komen. Burgemeester Oskam gebruikt hiervoor de regionale noodverordening.

Onder de gesloten speelplekken bevinden zich de voetbalkooien in Fascinatio, verschillende Johan Cruijff voetbalveldjes en de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken) in Capelle.

Burgemeester Oskam neemt dit besluit omdat hij constateert dat er in zijn gemeente te veel jongeren zich niet aan de regels houden: "De gezondheid van bezoekers van deze plekken staat voorop. Op de speelplekken, voetbalkooien en Cruijffveldjes komen nu te veel jongeren samen die te dicht op elkaar staan, spelen of sporten. Het handhaven van de regel om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en te voorkomen dat er groepjes mensen van drie of meer personen ontstaan is op deze plekken in Capelle onmogelijk. Daarom sluit ik ze per direct."

De burgemeester roept daarnaast jong en oud op om dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven. "Samen kunnen we de verdere verspreiding van het virus tegenhouden. Blijf daarom thuis. De situatie vraagt om een opoffering van iedereen. Het sluiten van de speelplekken, Johan Cruijff voetbalveldjes en voetbalkooien gaat me echt aan het hart. Zodra het maar enigszins mogelijk is gaan de speelplekken weer open."

De Capelse handhavers en de politie waarschuwen overtreders en delen indien nodig ook boetes uit. Deze kunnen oplopen tot maximaal 400 euro. Bij de 14 locaties in Capelle worden waarschuwingsborden geplaatst. Handhavers letten ook op andere plekken in Capelle op samenscholingen van groepen van meer dan drie personen.