Djaimy (12) verveelt zich niet: hij bezorgt tekeningen voor de hele buurt

"Ik heb kikkertjes gemaakt en erbij geschreven: 'dit is een opkikkertje'. Die heb ik gepost bij de mensen in de buurt. Vooral bij wat oudere mensen. En bij mensen die ik ken en die ik lief vind", vertelt Jaimy over zijn nieuwe bezorgdienst.

'Zo gezellig'

Samen met zijn moeder Claudia dacht Djaimy na over wat hij kon doen. Ze kwamen uit op iets vrolijks door de brievenbus. "Omdat we nu heel nare tijden hebben, dacht ik: ik ga iets goeds doen om mensen op te vrolijken. Ik wil er een vrolijker wereld van maken."

"Ik vond het zo gezellig van hem", zegt een oudere buurtbewoonster die één van de tientallen zelfgetekende kaarten van Djaimy kreeg. "Ik vond het zó leuk dat ik meteen een kaart heb teruggestuurd."

Moeder Claudia laat thuis een hele stapel kaarten zien. Soms wordt er ook aangebeld en vragen mensen 'of hier die aardige Djaimy woont?'.

Om een kaartje terug was het eigenlijk niet te doen, maar Jaimy geniet er wel van. Claudia: "Dan gaat de bel en komt Djaimy met een gote smile naar beneden. Is dat voor mij?"

Autisme

Vader en moeder zijn apetrots op hun zoon. Michel Kok: "Djaimy is een jongen met een hart van goud. Hij heeft autisme en ADHD. Structuur is belangrijk voor hem. Op deze manier heeft hij, naast zijn schoolwerk, een mooie bezigheid en is hij lekker buiten."

De mooiste kaart terug kwam wellicht van een buurtbewoonster die bijna honderd is. Ze schrijft: 'Hallo Djaimy, hartelijk bedankt voor je leuke briefje. Ik was er erg blij mee. Ik ben in 1921 geboren, dus al erg oud en ook erg eenzaam. Vriendelijke groeten.'

Het coronavirus lijkt helaas voorlopig nog niet te verdwijnen en dat betekent dat Djaimy nog wel even doorgaat. Als hij de laatste kaart uit zijn stapeltje door de bus heeft gedaan, loopt hij snel naar huis. "Even nieuwe maken!"

