Burgemeester Westvoorne wil óók extra maatregelen voor vaste campingplekken: 'maximaal 25% in gebruik'

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloot vrijdag per direct campings, vakantieparken en jachthavens in de regio te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Maar die regel geldt niet voor vaste campingplekken. Als het aan de gemeente Westvoorne ligt, dan worden de maatregelen nog verder aangescherpt.

In de gemeente Westvoorne zijn namelijk veel vaste standplaatsen op de campings. Burgemeester Peter de Jong heeft de eigenaren van campings en vakantieparken in Westvoorne daarom dringend verzocht om maximaal 25% van de vaste standplaatsen in gebruik te hebben. De eigenaren moeten dat zelf regelen en maandag 30 maart met een plan van aanpak komen. Als zij hier niet aan voldoen, dan zullen aanvullende maatregelen volgen.

De burgemeester doet dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen die reizen vergroten de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is er onvoldoende zorgcapaciteit is in de regio om ook toeristen te kunnen behandelen, mochten zij besmet zijn of raken met het coronavirus.

"Het zijn zo'n 3200 plekken waar het om gaat. Waar gemiddeld zo'n 2 tot 2,5 mensen verblijven", legt de burgemeester uit. "Dat is teveel. Dat legt teveel druk op onze huisartsen en supermarkten. Het is ook een beweging die we niet willen. Het RIVM zegt 'blijft thuis, tenzij het noodzakelijk is'. Recreëren is niet noodzakelijk. Dan moeten wij aanvullend op de goede maatregelen van de veiligheidsregio deze dringende oproep doen aan onze campinghouders."

"Normaal gesproken zien we toeristen en dagjesmensen graag komen naar ons mooie gebied", laat de burgemeester weten. "Maar nu is dat niet verantwoord om te doen. Wanneer deze bizarre situatie voorbij is, is iedereen natuurlijk weer van harte welkom in ons prachtige gebied."