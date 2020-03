'Huiselijk geweld zal door coronavirus toenemen', meld het bij Veilig Thuis

"Let goed op signalen van mogelijk huiselijk geweld in je omgeving."Die mededeling komt van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rijnmond. De organisatie vermoedt dat de komende weken het aantal meldingen van geweld zal toenemen.

Iedereen moet van de overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Gehoopt wordt om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar voor slachtoffers van huiselijk geweld is dat binnenblijven geen gemakkelijke opgave. De vrees is dat er hierdoor meer van dit geweld zal voorkomen, zonder dat dat gezien wordt.

Debbie Maas, directeur van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond: "De scholen zijn op afstand, mensen zijn niet aan het werk, mantelzorgers van ouderen zijn minder in beeld. Ik voorzie dat het geweld wellicht gaat toenemen achter de voordeur".

De oproep aan iedereen is dan ook duidelijk vermoed je dat er ergens huiselijk geweld is, meld dat dan! "Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf ook een luisterend oor bieden en ook vraag stellen bij mensen thuis hoe het gaat. Wat gebeurt er? Hebben jullie mogelijk spanningen en wat kan ik doen? Trek zeker aan de bel als je je ernstige zorgen maakt."

Bellen met Veilig Thuis kan met het nummer 0800-2000. Ook in deze periode gaan de huisbezoeken nog steeds door in kritieke situaties.

Voldoende opvangplekken

Mirjam Heringa is van Stichting Arosa, een organisatie met opvanghuizen. Op dit moment is het druk op de locaties. Een van de huizen is vol, bij de rest is nog wel plek.

Heringa: "Als wij zien dat we te weinig plekken hebben, dan gaan we in overleg met de gemeente”. Wethouder Bokhove laat weten dat er genoeg reserveplaatsen zijn en als het echt allemaal vol is dan worden hotelkamers voor de slachtoffers geboekt. Iedereen in crisis wordt geholpen.

Stichting Arosa trekt wel aan de bel over het zoeken van nieuwe iege woningen voor de slachtoffers. Door de coronacrisis gaan bezichtigingen van woningen van corporaties nu vaak niet door. Met het gevolg dat de slachtoffers nog langer in de crisisopvang blijven. Arosa hoopt dat om de doorstroming opgang te houden het toewijzen van de woningen blijft doorgaan.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf doet een oproep aan de burgemeesters in de regio om het uit huis plaatsen van de daders ook in deze coronaperiode gewoon door te laten gaan. De slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen kunnen dan in de eigen woning blijven. Dat geeft minder druk op de noodopvang.