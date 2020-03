Ziekenhuis in Dirksland krijgt tijdelijke landingsplek voor helikopters

Ook is er een tijdelijke huisartsenpost geopend. Het gaat om units waar uitsluitend mensen met luchtweg- en Coronaklachten terecht kunnen. Vervoer per ambulance of mobiele intensive care unit kost soms te veel tijd. Dan is het noodzakelijk om een helikopter in te zetten.

Ook is er een tijdelijke huisartsenpost geopend. Patiënten moeten zich eerst telefonisch melden voordat zij daar eventueel terecht kunnen. Bij de normale huisartsenpraktijk zijn andere patiënten welkom.