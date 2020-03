'Zorgbegeleiders worden uitgescholden voor hamsteraar of erger'

Sinds de uitbraak van het coronavirus gaan de handen op elkaar voor medewerkers in de zorg. Een minder zichtbare groep zorgverleners heeft het in deze tijden van de coronacrisis te maken met het andere uiterste: scheldpartijen.

Hoe ga je hier mee om? Als begeleider van een woning met mensen met een psychiatrische stoornis of kinderen met gedragsproblemen doe je boodschappen. Een winkelwagen vol. En dan word je bij de kassa uitgescholden voor hamsteraar. Of buurtbewoners zeggen tegen je dat je doden op je geweten hebt, omdat je de patiënten of kinderen samen buiten laat spelen.

Zomaar twee voorbeelden waar medewerkers van de stichting Distinto en andere zorginstellingen regelmatig mee te maken hebben. "Mensen weten niet wat hier gebeurt," zegt Ingrid Hartog, directeur van de stichting. "Deze kinderen moeten zo strak in een structuur zitten, dat dit in een regulier gezin niet te doen is."

Kinderen en medewerker flink van slag

"De kinderen en onze medewerker waren toch flink van slag," blikt Ingrid terug op het incident. "Het is nogal wat, zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor doden op de IC. Omdat wij de kinderen buiten laten spelen. En dat is nodig. Mensen moeten er op vertrouwen, dat wat wij doen vanuit onze professie oké is. Wij willen die zorg bieden aan onze cliënten."

Cees Alberts werkt voor de stichting Distinto met oudere jongeren (13 tot 18 jaar) met gedragsproblemen. "Wij leren deze jongeren hoe zij bijvoorbeeld boodschappen moeten doen. We trainen ze hoe zij moeten communiceren in een supermarkt. Nu er maar één persoon naar binnen mag, levert dit problemen op. Wij leggen de situatie wel uit, maar de beveiligers laten ons als begeleiding niet mee naar binnen."