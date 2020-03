Bij de IC’s in het Erasmus MC heerst ‘rust op de afdeling’

Diederik Gommers van het Erasmus MC heeft in een podcast van het ziekenhuis openhartig gesproken over de huidige situatie in het Rotterdamse ziekenhuis. “Ik krijg vaak de vraag, hoe het nu is bij ons," zegt de Hoogleraar Intensive Care geneeskunde. "Het is op dit moment nog net als tijdens ons gewone werk.”

“Er heerst rust op de afdeling,” vertelt Gommers. “Want iedere patiënt heeft nu hetzelfde. Ze zijn heel ernstig ziek, maar voor ons is de behandeling per patiënt hetzelfde. Wat betreft de hoeveelheid bedden wordt het nu spannend. Misschien zijn er volgende week 1600 IC-bedden met beademing nodig, maar we hebben er maar 1100. Mensen zijn hier nu keihard bezig om meer bedden gereed te maken op andere afdelingen.”

Volgens Gommers is de verwachte piek dat er eind mei 2200 coronapatiënten op de intensive care liggen. "Dat is de piek, maar daarna duurt het misschien nog tot 1 september dat wij het druk hebben. We hebben ook personeel nodig. We hebben ze nu al zo hard nodig en moeten dit nog maanden volhouden. Dat betekent dat niemand op vakantie kan. Dat wordt heel spannend."

Is groepsimmuniteit het goede plan?

De Nederlandse aanpak is om groepsimmuniteit te creëren om het coronavirus in te dammen. Er zijn twijfels of dit de juiste aanpak is. Gommers reageert: “80% van de mensen wordt er niet ziek van. Het idee is dat, als die mensen het coronavirus krijgen, de ziekte uitdooft. Als die mensen het dan gehad hebben en het virus komt dan weer bij die 80%, dan hebben zij antistoffen.”

“Maar als het virus bij ouderen komt, dan hebben zij een grotere kans om te overlijden. En die groep moeten wij beschermen. Het lastige is nu, dat die kwetsbare groep alsnog ziek kan worden. En als ze dan overlijden, hebben wij elkaar lang niet meer gezien. Dat is wat het moeilijk maakt.”

In de podcast gaat Gommers ook in op andere interessante vragen, zoals: Kun je op bezoek als je dierbare met corona op de IC ligt? Hoeveel procent van de mensen die worden opgenomen op de IC, geneest? Hoe gaat het met de zorgverleners, wat is hun grootste zorg? En is de hoogleraar Intensive Care geneeskunde zelf bang om het virus te krijgen?

