Dordt-speler Polley bikkelt door en verslindt sportdocumentaires

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt: deze keer volgen we FC Dordrecht-verdediger Robin Polley.

De rechtsback heeft van zijn club een trainingsprogramma meegekregen, maar Polley laat het daar niet bij. Hij traint extra: zelfs midden in de nacht.

Manchester City

Als Polley eens niet traint, dan kijkt hij graag naar een serie of film op de bekende kanalen. Ook kijkt hij graag naar sportdocumentaires. "Ik zou de serie over Manchester City op Amazon aanraden", adviseert Polley.

"Het is mooi om te zien hoe de spelers in hun emotie zitten na een gewonnen of verloren wedstrijden, of wanneer ze een blessure hebben opgelopen. Je ziet dit ook terug in jezelf, maar dit is dan op een hoger niveau."

Bekijk hierboven hoe Robin Polley van FC Dordrecht zich fit houdt.