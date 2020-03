PKC'er Van Wijngaarden gaat van het slechtste uit: 'Korfbalseizoen is klaar'

Uiterlijk op 6 april verwacht de bond met uitsluitsel te komen over het verdere verloop van de competitie. Tot die tijd traint Van Wijngaarden in zijn eigen tuin in Papendrecht. Niet met een bal of korf, maar met fitnessapparaten. ''Het is gek omdat je niet weet waar je aan toe bent. Ik heb ook veel energie en vind het lekker om te blijven sporten. Het is ook mijn werk en dat doe ik graag.''

Van Wijngaarden gaat er vanuit dat het korfbalseizoen klaar is. ''Ik ga van het slechtste uit. We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Misschien kunnen we in juni weer spelen, maar dat is echt afwachten. Daar ga ik gewoon niet vanuit.''

Bekijk hierboven de reportage bij PKC'er Olav van Wijngaarden.