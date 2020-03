Excelsior zegt formeel contracten van vier spelers op

Excelsior Rotterdam heeft vier spelers medegedeeld dat de optie in hun aflopende contract niet wordt gelicht. Het gaat om Kyle Ebecilio, Tobias Kleijweg, Arsenio Valpoort en doelman Maarten de Fockert.

Hoewel de competitie momenteel stilligt vanwege de coronacrisis, is dit wel de periode waarin clubs spelers formeel moeten laten weten of de eventuele opties in hun contracten worden gelicht.

Ondanks deze mededeling kan de club in een later stadium altijd nog in gesprek gaan met de betreffende spelers.