Oproep Erasmus MC: help mee aan onderzoek als je genezen bent

Het Erasmus MC in Rotterdam is opzoek naar mensen die al zijn genezen van het coronavirus. Zij kunnen belangrijk zijn in de ontwikkeling van de behandeling van de ziekte.

Mensen die genezen zijn van het virus, hebben meestal antistoffen in hun bloed. De antistoffen kunnen dienen als geneesmiddel. Het ziekenhuis wil zo snel mogelijk bekijken of dit ook zo is.

Voorwaarden

Niet iedereen die genezen is van het virus, kan meedoen aan het onderzoek. Zo kunnen alleen mannen meedoen en moet de gezondheid goed zijn. Deelnemers mogen ook niet eerder een bloedtransfusie hebben ontvangen of andere ziektes als HIV of infecties hebben.

Aanmelden kan met een mail naar concovid.study@erasmusmc.nl.